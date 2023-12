Parma | Pecchia | «Un pari che vale più di una vittoria»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 dicembre 2023) Le parole di Fabio, tecnico del, dopo il pareggio conquistato in rimonta per 3-3 contro il Palermo Iltiene la testa della Serie B grazie al pareggio ottenuto contro il Palermo. Un punto importante, visto che i crociati sono riusciti a strappare il 3-3 con due gol nel recupero. Di seguito le parole nel post partita del tecnico Fabio. PAREGGIO – «Anche noi ne abbiamo presi due nel finale a Firenze, ci sono tanti episodi. Sarebbe stato un delitto perderla ma al novantesimo eravamo sotto di due gol, è un dato di fatto. La prestazione migliore per qualità, intensità, ritmo e continuità, ci è mancato il gol, ma ho visto una squadra consapevole, che ha dominato ed è rimasta lucida. Nonostante il doppio svantaggio, con consapevolezza abbiamo continuato a dominare in lungo e in largo. Vedere ...