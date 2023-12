Parma - Palermo | dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Leggi su europa.today

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ilcerca di scappare davanti a tutti. Oggi arriva al Tardini ilper la partitissima della settimana in serie B. I ducali vogliono approfittare del ko del Venezia a Cremona per tornare a comandare in solitudine in cima alla classifica.Dalla sfida di Coppa Italia persa ai...