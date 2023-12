(Di domenica 10 dicembre 2023) La scelta di non dire niente 'La mia vita è stata così pubblica, così fuori. Non volevo che mio figlio venisse al mondo con un'energia negativa' ha spiegato. L'ereditiera ha anche ...

Paris Hilton rivela: "Ecco perché ho scelto la maternità surrogata"

La scelta di non dire niente 'La mia vita è stata così pubblica, così fuori. Non volevo che mio figlio venisse al mondo con un'energia negativa' ha spiegato. L'ereditiera ha anche aggiunto: 'Ho un forte disturbo da stress post - traumatico per quello che ho passato da adolescente'. Aveva già parlato degli abusi sessuali e traumi medici che ...

Paris Hilton è di recente diventata mamma della sua secondogenita, London, a soli 10 mesi dalla nascita del suo primo figlio, Phoenix.

È intervenuta la tata Paris Hilton ha cambiato lei stessa suo figlio per la prima volta dopo un mese

Normalmente i neogenitori cambiano i pannolini in accordo. Non è stato così per Paris Hilton. La celebrità, 42 anni, ha provocato non poca indignazione con il secondo episodio della terza stagione ...