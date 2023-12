Papa “Fare passi concreti di pace | rimuovere cause dei conflitti”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 10 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Continuiamo a pregare per le popolazioni che soffrono a causa della guerra. Andiamo verso il Natale: saremo capaci, con l’aiuto di Dio, didi? Non è facile, lo sappiamo. Certihanno radici storiche profonde. Ma abbiamo anche la testimonianza di uomini e donne che hanno lavorato con saggezza e pazienza per la convivenza pacifica. Si segua il loro esempio. Si metta ogni impegno per affrontare eledei”. CosìFrancesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, rivolgendosi alla folla presente. “E intanto – a proposito di diritti umani – si proteggano i civili, gli ospedali, i luoghi di culto, siano liberati gli ostaggi e garantiti gli aiuti ...