Panettone e pandoro sempre più cari E la confezione diventa mini

(Di domenica 10 dicembre 2023) L’impasto di pandori e panettoni muove un giro d’affari di 700 milioni di euro all’anno e permette di sfiorare una produzione di 100mila tonnellate. Ma quanto bisogna spendere oggi per portare sulla tavola delle feste un dolce tipico del made in Italy ormai declinato in ogno modo così da soddisfare tutti i palati. Malgrado la recente frenata dell’inflazione e delle bollette energetiche che lo scorso inverno hanno messo a dura prova il settore, il costo di panettoni e pandori non pare sceso di un centesimo. Offerte promozionali a parte, per mettere uno uncon uvette e canditi nel carrello del supermercato occorre una media di 6-7 euro. L’esborso quasi raddoppia, collocandosi tra gli 11 e i 13,50 euro, per i prodotti cosiddetti di “alta gamma“. Chi all’opposto si accontenta di quelli “private label“, cioè sfornati per la Grande ...