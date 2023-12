Palmeri | «Thuram | scherzo a Pavard Spavento Inter!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 dicembre 2023) Dopo la vittoria dominata dell’Inter per 4-0 sull’Udinese, Marcuse Benjaminsono stati protagonisti di un divertente siparietto. Che però, secondo Tancredi, ha dato anche qualcheai tifosi nerazzurri.CON– Tancrediracconta così il divertente siparietto andato in scena dopo la vittoria per 4-0 in Inter-Udinese: “sotto la curva a salutare. Cammina all’indietro, esi mette dietro per farlo cadere con la scaletta. La curva grida per avvertirlo, lui cade: silenzio per paura si sia fatto male. Finisce conche si rincorrono prendendosi a schiaffazzi per“. Inter-News - Ultime notizie e ...