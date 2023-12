Palladino | «Carboni tra i volti nuovi? In settimana lavorato bene!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 dicembre 2023)ha parlato prima di Monza-Genoa, match delle 15 al Brianteo. Tra i titolari figura anche Valentindi proprietà dell’Inter. CHANCE ? Valentintitolare per la prima volta in Serie A, Raffaelesi è espresso prima della partita su Dazn: «Tanti? Anche in funzione di quello che dicevo ieri, ho visto tutti bene in, mi mettono in difficoltà quando lavorano così bene. La nostra forza è il gruppo e questa dovrà essere da qui fino alla fine del campionato». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati