Altre News in Rete:

Palermo, Corini: 'C'è rammarico, giocato con grande intensità e da squadra'

...un filo di delusione il, capace di comandare in casa del Parma per poi farsi recuperare nei minuti di recupero. Dunque, solo pareggio al Tardini. Un peccato per la squadra di Eugenio,...

Parma-Palermo: Corini e Brunori in mixed zone Palermo FC

Pecchia: «Era un delitto perderla». Corini: «Difeso in modo coeso»

Le parole a caldo in conferenza stampa dopo Parma-Palermo (clicca qui per leggere le pagelle). Davanti ai giornalisti presenti, i due allenatori Fabio Pecchia ed Eugenio Corini, oltre al difensore Cro ...

Parma-Palermo, Corini: “Gara di livello contro la squadra più forte in Serie B”

“Era importante ritrovare il nostro spirito che ci ha contraddistinto nelle prime gare di campionato”. Si apre così in mixed zone l’analisi di Eugenio Corini, tecnico del Palermo, al termine dalla gar ...