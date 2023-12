Pagelle Salernitana-Bologna 1-2 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ledi1-2 con iai protagonisti del match valido per la quindicesima giornata di. Una doppietta di Zirkzee indirizza un primo tempo comunque dominato dai felsinei e che si chiude con i fischi dei tifosi di casa nei confronti dei granata, nella ripresa poi c’è la gran reazione dei campani che dimezzano il parziale con Simy ma non vanno oltre. Prima vittoria in trasferta per gli emiliani, sempre ultimi i padroni di casa. Di seguito ecco le. GLI HIGHLIGHTS(3-4-2-1): Costil 5.5; Lovato 4.5 (34’pt Tchaouna 5), Gyomber 5.5, Pirola 5.5; Mazzocchi 5 (1’st Daniliuc 6), Legowski 5 (18’st Maggiore 5.5), Coulibaly 6, Bradaric 6; Candreva 6 (36’st Kastanos sv), Dia 5; ...