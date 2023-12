Pagelle Monza-Genoa | i voti ai protagonisti del match

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 dicembre 2023) I top e flop e iaidelvalido per la 15ª giornata di Serie A 2023/24:Ledeideltra, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024.(3-4-2-1): Di Gregorio 6; D’Ambrosio 6.5, A. Carboni 6.5, Pereira 7; Ciurria 6 (72? Machin 6), Pessina 6, Giagliardini 5.5 (72? Akpa Akpro 6), Kyriakopoulos 5.5; V. Carboni 6 (57? Mota 7), Colpani 6.5 (87? Donati sv.); Colombo 5 (57? Maric 6). All. Palladino 6.(3-4-2-1): Martinez 6; Dragusin 6, De Winter 6, Vasquez 5.5; Sabelli 5.5 (88? Ekuban sv.), Messias 5 (78? st Hefti 6), Badelj 6, Frendrup 5.5, Haps 5.5 (78? ...