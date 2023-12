Pagelle Inter-Udinese | i voti ai protagonisti del match

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 dicembre 2023) I top e flop e iaidelvalido per la 15ª giornata di Serie A 2023/24:Ledeideltravalido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024.(3-5-2): Sommer 6; Bisseck 7, Acerbi 6.5, Bastoni 6.5 (55? Carlos Augusto 6); Darmian 6, Barella 6.5, Calhanoglu 7 (71? Asllani 6), Mkhitaryan 7 (79? Sensi sv), Dimarco 7 (71? Cuadrado 6); Thuram 7 (55? Arnautovic 6), Lautaro Martinez 8. All. Inzaghi 7.(3-5-1-1): Silvestri 5.5; Ferreira 5, Kabasele 4.5, Perez 5; Ebosele 5 (61? Lovric 5.5), Samardzic 5 (61? Kristensen 5.5), Walace 5, Payero 5 (86? Zarraga sv), ...