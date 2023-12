Pagelle Frosinone-Torino 0-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) Le, ie ildi0-0. Allo ‘Stirpe’ i ritmi sono subito alti e due episodi da moviola condizionano la gara. Il primo al 12? quando Oyono, già ammonito, interviene duramente su Bellanova: il fallo è da secondo giallo ma Massimi lo grazia. Poco dopo l’arbitro viene richiamato al var dopo un contatto non sanzionato in area tra Buongiorno e Kaio Jorge: al monitor il direttore di gara non concede il rigore e giustamente sanziona un fallo precedente su Ricci. Ilimpensierisce Milinkovic-Savic con un colpo di testa di Kaio Jorge, ma anche con due occasioni capitate sui piedi di Garritano e Monterisi. Alla fine però la chance più ghiotta del primo tempo è delcon un palo colpito da Ilic dalla lunga distanza. Il secondo ...