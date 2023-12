Pagamento Assegno Unico Dicembre 2023

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 10 dicembre 2023) Aultimodel. Manca ormai poco aldel beneficio spettante a tutti coloro che hanno figli minorenni (o maggiorenni fino a 21 anni) a carico. Questo mese, tuttavia, le date di erogazione delsubiranno una lieve modifica. Questo perché i termini previsti dall’accordo stipulato lo scorso luglio tra Inps e Banca d’Italia sono terminati. Ci riferiamo all’accordo in base al quale fino al mese di novembre, i pagamenti dell’avrebbero seguito un calendario fisso, ossia sarebbero stati effettuati in giorni stabiliti. Come vedremo, però, non ci saranno grandi stravolgimenti e comunque ilavverrà prima di Natale. Questo, però, non vale ...