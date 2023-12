Padovan | «Inter la più forte! Differenza abissale con la Juventus»

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 dicembre 2023) L’ha dominato e vinto per 4-0 contro l’Udinese. Secondo Giancarlola squadra di Inzaghi è destinata a vincere lo scudetto. Le sue parole su Sky Sport VINCERE – Queste le considerazioni di: «Questa giornata certifica che l’è la più forte di tutti, più forte dellae delle altre contendenti. La Juve non è in corsa con questa, lo è solo per la classifica. La diversità nella forza, nella bellezza, nel numero dei gol segnati è. Non ci sono solo i gol che fa, ma anche quelli che non subisce. Miglior attacco, miglior difesa, migliore gioco. Se paragoniamo le partite della squadra di Inzaghi a quelle dellavediamo unasostanziale. Sì, lotta a due, ma questo scudetto lo ...