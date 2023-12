Pace | l’intervento di Zanotelli | “Dobbiamo avere il coraggio della disobbedienza | come Ultima generazione Dobbiamo andare in prigione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) “Le armi servono a difendere chi ha. L’anno scorso sono stati spesi 2240 miliardi di dollari in armi, ma siamo pazzi?”. Così padre Alexin un passaggio del suo discorso all’iniziativa organizzata ai Costruttori diad Assisi, in occasioneGiornata Internazionale dei Diritti Umani. “Chiediamo perdono per il nostro silenzio, ma non vedo la nostra capacitàcostruttori didi essere efficaci. Oggi fareè altrettanto costoso di fare guerra,ildi capirlo e fareinabituarci alla ...