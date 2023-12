Ospiti Che tempo che fa domenica 10 dicembre 2023 | scaletta e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 10 dicembre 2023) Chi sono glia Cheche fa oggi10di stasera, ecco chi vedremo in studio da Fabio Fazio. Torna puntuale come ognil’appuntamento con la trasmissione Cheche fa. Protagonisti nella nuova “casa” sul Nove come sempre Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a partire dalle 19.30: si parte con Cheche farà, poi Cheche fa (dalle 20) e a chiudere ‘il tavolo’. Chi sono glioggi a Cheche fa – (ilcorrierdellacitta.com)Tantissimi glidella puntata di oggi, 10. Dall’attualità, alla musica passando per il cinema. La settimana scorsa il ...