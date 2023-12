Ospedale di Tivoli | il racconto dell’anestesista in rianimazione | «Nel buio con i teli bagnati sulle porte per non far entrare altro fumo»

Leggi su open.online

(Di domenica 10 dicembre 2023) «Sono stati momenti atroci. I sei pazienti dellaerano tutti intubati, tranne una donnagiovane che abbiamo cercato di rassicurare. Ma non sapevamo nulla di ciò che stava accadendo, erapesto, i telefoni non funzionavano, con i cellulari abbiamo chiesto che ci venissero a salvare». A parlare a Repubblica è Maria Grazia Angelucci, anestesista. Era di turno di notte nelle ore del rogo dell’di San Giovanni Evangelista, a. Quello che racconta sono attimi drammatici. «Abbiamo sentito un odore acre di bruciato. Non sapevamo da dove venisse. Abbiamo aperto la porta dellae ci siamo trovati dentro una nube didenso, impenetrabile. Ci siamo barricati dentro, abbiamo sigillato lecon lenzuola bagnate, asciugamani, ...