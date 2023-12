(Di domenica 10 dicembre 2023) Sui social media una tendenza starmando i: l'uso dicontenentiper aiutare i. Molte testimonianze raccolte dal giornale svizzero "20 Minuten" rivelano come diversi genitori stiano "cavalcando" questa moda. L'articolo .

Altre News in Rete:

La dieta di Rumer Willis: cosa mangia la figlia di Bruce

Ammette di non poter resistere a questo piacere culinario, infatti, le french fries sono una presenza costante nei suoi pasti, un po' come gliHaribo. Tuttavia, la bellezza sottolinea ...

Orsetti gommosi alla melatonina per far dormire i bambini. I pediatri lanciano l’allarme: “Si tratta di un farmaco e non di un prodotto per lo stile di vita” Orizzonte Scuola

Orsetti gommosi alla melatonina per far dormire i bambini: l'allarme dei pediatri Ticinonline

Orsetti gommosi alla melatonina per far dormire i bambini: l'allarme dei pediatri

ZURIGO - È una tendenza sui social media che preoccupa i pediatri: gli orsetti gommosi con melatonina per far dormire i bambini. Diversi genitori "cavalcano" la tendenza, come dimostrato dalle ...

Maresso: in parrocchia il 17 il concerto di Natale con i cori

Questo cookie è nativo per le applicazioni PHP. Il cookie viene utilizzato per memorizzare e identificare un ID di sessione univoco utente allo scopo di gestire la sessione dell’utente sul sito web.