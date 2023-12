Omicidio di La Spezia | c’è una lettera con l’intenzione del suicidio di coppia

Leggi su bergamonews

(Di domenica 10 dicembre 2023) Mattarana (La). Un colpo di rasoio alla gola della moglie Rossella Cominotti, 53 anni nata in provincia di Cremona. La rasoiata fatale l’ha data il marito, Alfredo Zenucchi, 57 anni, originario di Peia in Val Seriana. Erano le 20 di mercoledì 6 dicembre, la scena dell’è una camera d’albergo Antica Locanda Luigina a Mattarana, una piccola località della Val di Vara, entroterra ligure in provincia di La. È in quella stanza che Alfredo ha vegliato il corpo senza vita della moglie Rossella. Poi venerdì mattina, 8 dicembre, prima delle 8 è uscito con la sua auto e ha vagato per diversi chilometri. A fermarlo alle 13.30 a Pontremoli sono stati i carabinieri. Ai militari dell’Arma avrebbe detto: “Adesso scappo, così mi sparate e finisce tutto qui”. Alfredo è sembrato in stato confusionale, anche se la sua fuga dopo il ...