Omac Active vince il derby e aggancia la Ius in testa alla classifica

Leggi su lortica

(Di domenica 10 dicembre 2023) Un Palazzetto così colmo di gente a Pratovecchio Stia non si era mai visto: ma a regalare spettacolo, ieri sera, non sono state solo le ragazze della, ma anche il pubblico che con un tifo assordante, continuo e sentito, ha sostenuto la squadra finovittoria. E’ partita male la, sotto di 2 set contro le aretine della Ius Pvolo, e con morale a terra. Le ragazze hanno però saputo reagire strappando la vittoria per 3-2 in rimonta e dimostrando cuore, orgoglio e voglia di non mollare mai, nonostante i tanti infortuni. Si, perché la strada che già si era complicata con la perdita ad inizio stazione di Giulia Dal Maso, è diventata ancora più difficile dopo il doppio infortunio riportato in settimana dalle due titolari Micol Carella e Michela Gouchon, che hanno ...