Olimpia Milano-Virtus Bologna | polemiche su Nove | diretta tv interrotta a tre secondi dal termine VIDEO

(Di domenica 10 dicembre 2023) Granditra gli appassionati di basket e gli addetti ai lavori per quanto accaduto nel finale di, big match dell’undicesima giornata della Serie A1 2023/2024. La partita del Mediolanum Forum era infatti trasmessa intv in chiaro sul canale, che ha però interrotto la trasmissione a tredalcon il risultato ancora in bilico per dare spazio all’anteprima di “Che Tempo che Fa”, programma di punta dell’emittente. Il tutto mentre laproseguiva senza intoppi sia su Dmax che su Dazn. Una scelta che ha fatto infuriare i tifosi e tutti coloro che stavano seguendo la sfida. ILQuesto e’ il rispetto de @per il ...

Altre News in Rete:

Dopo 2.135 giorni la Germani torna in solitaria in testa al campionato

La Germani è in testa al campionato di serie A, e lo è in solitaria. Ha infatti strapazzato la Dinamo Sassari per 110 - 65 al PalaLeonessa e - quasi in contemporanea - l'ha superato la Virtus Bologna (che era appaiata in cima alla graduatoria alla Pallacanestro Brescia) per 82 - 80. Il primato in classifica mancava a Brescia da ben 2.135 giorni. Ossia ...

Messina: Una gara di grande fascino, a noi serve ritrovare fiducia RealOlimpiaMilano

Il derby è dell'Olimpia Milano, che rifiata. Virtus piegata solo nel finale Sportando

La Virtus mastica amaro, il derby d'Italia lo vince l'Olimpia

La rimonta non si perfeziona, l'Olimpia vince 82-80 ma Coach Banchi può ricavare solo elementi positivi da questa serata. EA7 Emporio Armani Milano: Lo 14, Poythress 0, Bortolani 5, Tonut 0, Melli 15, ...

L'Olimpia Milano torna a ringhiare! Vittoria 82-80 sulla Virtus Bologna nel big-match

BASKET, SERIE A - L'EA7 Emporio Armani Milano interrompe la striscia negativa battendo in volata per 82-80 la Virtus Segafredo Bologna nel big-match dell'11a gi ...