Occupazione | rapporto Randstad | In Italia 6 milioni di lavoratori in meno nel 2050

Leggi su ildenaro

(Di domenica 10 dicembre 2023) Per ragioni demografiche, inla popolazione in età lavorativa sta subendo un costante declino e di questo passo si stima scenderà quasi di 6da oggi al. Mentre cala la platea di potenzialia causa dell’invecchiamento e della crisi della natalità, le imprese richiedono profili con competenze difficili da reperire e aumenta il tasso di posti di lavoro vacanti. La cosiddetta ‘talent scarcity’ rappresenta una emergenza da affrontare per la nostra economia, spiega ‘Understanding Talent Scarcity’, ilcon cuiha analizzato la situazione economica in 15 nazioni industrializzate (oltre all’, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Francia, Germania, Giappone, India, Olanda, Polonia, Spagna, UK e Usa) evidenziando i ...