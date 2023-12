Nuoto | Simone Cerasuolo | “Mi manca un po’ di esplosività | ma abbiamo lavorato per la vasca lunga”

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023)piazza la zampata in chiusura di settimana e si aggiudica una splendida medaglia d’argento sui 50 rana in occasione dell’ultima giornata dei Campionati Europei 2023 diincorta, in corso di svolgimento nella piscina dell’Aquatics Complex di Otopeni (in Romania). Il ventenne imolese ha disputato un’ottima finale, migliorandosi di 11 centesimi rispetto alla semifinale di ieri e stampando un notevole 25?83, a poco meno di due decimi dal record personale stabilito l’anno scorso a Melbourne.ha completato una strepitosa doppietta italiana, arrendendosi solamente al connazionale Nicolò Martinenghi (25?66) e precedendo sul podio il turco Emre Sakci (25?90). “Sono contento, non è il mio personale ma ho migliorato rispetto a ieri. Miancora un po’ di ...