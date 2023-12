Nuoto | si chiude a Otopeni | azzurri per una giornata da record Tutti i big in vasca a caccia di medaglie

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) Un ultimo giorno da urlo agli Europei incorta diper la spedizione italiana che ha la possibilità di aumentare esponenzialmente il proprio bottino con almeno una carta da medaglia in tutte le gare in programma oggi. Si parte al mattino dalle 8.30 con una veloce sessione di batterie. In apertura toccherà ad Alberto Razzetti andare adel posto in finale nei 400 misti che vedono l’azzurro tra i grandi favoriti. Razzetti ha appena migliorato ilitaliano in lunga che apparteneva a Luca Marin e vuolere alla grande il suo Europeo. Simona Quadarella proverà a mettere l’ultimo sigillo al suo Europeo nei 400 stile libero che solitamente non sono la sua gara ma che incorta le hanno riservato tante soddisfazioni in passato e anche la 4×50 mista mista ...