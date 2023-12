Nuoto | oro ex aequo nei 50 farfalla a Otopeni per Giele e Ntountounaki Fuori dal podio Di Pietro

(Di domenica 10 dicembre 2023) Grande equilibrio ed epilogo a sorpresa nella finale femminile dei 50in occasione della sessione pomeridiana dell’ultima giornata dei Campionati Europei 2023 diin vasca corta, in corso di svolgimento nella piscina dell’Aquatics Complex di(in Romania). La prima posizione viene condivisa da due atlete, che hanno nuotato esattamente lo stesso tempo al centesimo salendo entrambe sul gradino più alto delcontinentale. Stiamo parlando della quotata greca Annae della rivelazione olandese Tessa, giunte all’arrivo con il crono di 25?10 dopo un duello entusiasmante. L’unica altra medaglia a disposizione è finita sul collo della svedese Sara Juvenik in 25?16, precedendo la connazionale Louise Hansson (25?28), le danesi Julie Kepp Jensen (25?43) ...

