Nuoto | Lorenzo Mora vince i 200 dorso | “Felice per il mio primo titolo internazionale | dovrò rivalutare la settimana”

(Di domenica 10 dicembre 2023)si inventa una rimonta spettacolare e trionfa nella Finale dei 200ai Campionati Europei 2023 diin vasca corta, in corso di svolgimento nella piscina dell’Aquatics Complex di Otopeni (in Romania). Il nativo di Carpi ha ritoccato il suo record personale, toccando la piastra d’arrivo in 1’48?43 e beffando in volata il britannico Luke Greenbank ed il francese Mewen Tomac grazie ad uno sprint incisivo dopo una subacquea magnifica. “Non ho visto i passaggi però era questa la tattica di gara che avevamo deciso con il mio allenatore, visto che è anche la più congeniale alle mie caratteristiche. Sapevo che nel100 avrei dovuto mantenere la calma. Ho fatto fatica ma penso di esserci riuscito ed è venuta fuori una bellissima gara“, racconta l’azzurro ai microfoni della Rai. “Sono ...

