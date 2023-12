Nuoto | l’Italia chiude la giornata dei sogni con l’oro nella 4×50 mista mista agli Europei!

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) Non poteva mancare il graffio della staffetta in quest’ultimaEuropei diin vasca corta ad Otopeni.piscina rumena Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Silvia Di Pietro e Jasmine Nocentini conquistano un fantastico orocon il gran tempo di 1’36”58, battendo la favorita Francia e prendendosi il sesto oro di unaleggendaria. E pensare che si era entrati con l’ultimo tempo, per un soffio, con Matteo Rivolta che ha anche patito un infortunio. Il piano era uno e uno soltanto: Mora e Martinenghi a spingere il più possibile, con Di Pietro e Nocentini a puntellare. E ogni tessera vapropria posizione; Lorenzo tiene bene il ritmo e ...