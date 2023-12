Nuoto | le squalifiche in serie di Thomas Ceccon a Otopeni | giuria intransigente o atleta poco attento? Il precedente di Arianna Castiglioni

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) Unscuro in volto quello che si è esposto a livello social, parlando della sua seconda squalifica in due giorni negli Europei diin vasca corta. Nei 200 e nei 100 misti il veneto è stato sanzionato per gesti tecnici non conformi al regolamento: nel primo caso parliamo di tocco ai 125 metri a una mano e non a due nella virata a rana; nel secondo di gambata a delfino nella virata dorso-rana. La domanda che ci si pone è la seguente:ai particolari citati? Tenendo conto delle dichiarazioni di alcuni nuotatore della squadra azzurra, c’è un metro di giudizio che lascia abbastanza perplessi e non aiuta di sicuro nello sviluppo della propria prova, perché il pensiero può andare a una sanzione senza ...