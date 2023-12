Nuoto | le dichiarazioni degli azzurri dopo l’oro europeo nella 4×50 mista mista Martinenghi | “Sono al settimo cielo”

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) Lorenzo Mora, Nicolò, Silvia Di Pietro e Jasmine Nocentini regalano all’Italia la sesta medaglia d’oro di un’ultima giornata memorabile ai Campionati Europei 2023 diin vasca corta, in corso di svolgimentopiscina dell’Aquatics Complex di Otopeni (in Romania). Il quartetto azzurro ha trionfatocon il tempo di 1’36?58 davanti alla Francia (1’37?14) e all’Olanda (1’37?86), chiudendo in bellezza la rassegna continentale. Mora ha aperto nel migliore dei modi la staffetta tricolore con un ottimo 23.01 a dorso: “Mi dispiace di non essere sceso sotto i 23 secondi, peròil 200 era difficile. Penso che sia una grande staffetta. Ci siamo divertiti, probabilmente questa è la più ...