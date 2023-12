Nuoto | Giovanni Izzo | “Dispiace perché il podio era vicino | la mia condizione non era al 100%”

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023)sfiora l’impresa ma resta ai piedi delchiudendo in quarta posizione la Finale dei 100 misti in apertura della sessione serale dell’ultima giornata dei Campionati Europei 2023 diin vasca corta, in corso di svolgimento nella piscina dell’Aquatics Complex di Otopeni (in Romania). 51?99 il crono timbrato dal 25enne italiano, che si avvicina quindi a 26 centesimi dal personale arrivando a soli 8 centesimi dal bronzo del greco Andreas Vazaios (51?91). Medaglia d’oro all’austriaco Bernhard Reitshammer in 51?39 e argento all’instancabile svizzero Noe Ponti in 51?62 dopo la sensazionale tripletta 50-100-200 farfalla nei giorni scorsi. “Sono contento,secondo me lanon è al. Miun po’ ...