Nuoto | Benedetta Pilato festeggia | “Sono tornata | ancora più contenta per il tempo che per l’oro”

(Di domenica 10 dicembre 2023) Un’ultima giornata scoppiettante per l’Italia in questi Europei 2023 diin vasca corta a Otopeni (Romania). Pioggia di medaglie e di ori, conche è andata a prendere il quinto metallo pregiato della serie in questo day-6 così speciale. Il viso della giovane pugliese è fiero e la soddisfazione è nei suoi occhi, perché il risultato che voleva si è tramutato in realtà nei 50 rana donne. “L’obiettivo era vincere,per questo e lodi più perché con questovicina a quei crono che avevo già fatto in passato.“, ha raccontato la tarantina, allenata da Antonio Satta, ai microfoni di RaiSport HD., infatti, si è ...

