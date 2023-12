Nota tattica di Inter-Udinese | Dimarco e Darmian chiavi del gioco

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 dicembre 2023), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo dell’utilizzo di. RUOLO CHIAVE –ha visto come protagonisti assoluti delgli esterni di Inzaghi. Il tecnico ha mandato in campo come titolari. E i due azzurri sono stati magistrali nella gestione della sfera e degli spazi. Risultando decisivi nello sviluppo dell’a partita, in modi diversi. ESTERNO D’ATTACCO –è stato l’esterno più offensivo. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da WhoScored: Il numero 32 ha messo insieme 63 tocchi, ...