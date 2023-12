Altre News in Rete:

I genitori di Regeni: "Illusi da sei governi ma sulla morte di Giulio ora la verità è più vicina"

"Si, è la vittoria del diritto alla verità e all' intangibilità dei corpi,per noi ma per tutti i cittadini, perché come ha scritto la Corte Costituzionale: "Quando l'indagine riguarda ...

Non solo vetrine chiuse: c'è anche chi investe ed apre il Resto del Carlino

Alessandro Bergonzoni: le torri, e non solo, diventino patrimonio dell’Unisco La Repubblica

Non solo Shakespeare in Love : 10 premi Oscar al miglior film più sopravvalutati di sempre

Non sempre a vincere il premio principale è il film più meritevole. Basti pensare al film con Gwyneth Paltrow uscito 25 anni, che soffiò la statuetta a Salvate il soldato Ryan di Spielberg. Ecco gli a ...

Secret Santa: 13 idee regalo perfette per il Babbo Natale segreto

Se ne sente parlare in ogni dove ma, per tanti, non èp ancora chiaro cosa sia questa usanza natalizia tutta nuova ...