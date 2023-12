(Di domenica 10 dicembre 2023) A, un'indagine della polizia ha portato alla denuncia di undiciper non aver mandato i propriminorenni a. L'articolo .

Altre News in Rete:

Ddl Sicurezza, il pm Vanorio: 'Norme da stato autoritario, tecnicamente fasciste. Si reprime il dissenso della gente per bene'

Due genitori poveri, spesso extracomunitari ma ce ne sono anche italiani, che insieme rimediano in nero 1000 - 1200 euro ece la fanno, eil loro figlio 15enne a fare elemosina o a ...

Non mandano i figli a scuola, 11 genitori denunciati a Catania. Un bimbo è stato sorpreso da solo in strada a bordo di una bicicletta elettrica Orizzonte Scuola

Catania, non mandano i figli a scuola: 11 denunciati ilSicilia.it

River Village, 50 non pagano: "Ultimatum ai condomini morosi"

"Ho mandato un ultimatum a circa 50 condomini morosi: o pagano gli arretrati entro l’inizio di gennaio, oppure staccherò l’acqua potabile nei loro appartamenti e riferirò al sindaco Andrea Michelini c ...

Egitto al voto: al-Sisi il grande favorito per un terzo mandato

In tutto circa 67 milioni di egiziani di più di 18 anni hanno il diritto di voto sia in patria che all'estero. Le operazioni dureranno tre giorni, fino al 12 dicembre, in 10.085 seggi elettorali. I ri ...