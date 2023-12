“Non hanno avuto scampo” Tragedia sulle strade italiane | Cristian e Carlo morti a 24 e 54 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 10 dicembre 2023) Altre tragedie. Tra il 7 e l’8 dicembre un’automobile è finita in un canale a Portogruaro e sonotre ragazzi. A perdere la vita sono stati Giulia Di Tillio, 21di Portogruaro, e due ragazzi residenti a Concordia Sagittaria, Gjeci Egli, 26, e Altin Hoti di 22. Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 dicembre si sono verificati purtroppo altri due brutti incidenti, entrambi mortali. A San’Elena, vicino a Este nel Padovano, in via Gasparolo un ragazzo di 24ha perso il controllo della sua macchina ed è finito in un fossato. Erano le 4:15 di notte e per il giovane conducente del veicolo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruirla dopo i ...