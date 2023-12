Non ci sono soldi | faremo riforme choc Milei presidente | il giuramento

Leggi su affaritaliani

"Non c'è alternativa all'aggiustamento e non c'è alternativa allo shock". Ad affermarlo è il neodell'Argentina, Javiernel suo discorso dopo la cerimonia di insediamento parlando alla folla davanti al Congresso sottolineando che "il Governo uscente ci ha lasciato con l'iperinflazione" e che "non c'è mai stato un governo ad aver ricevuto un'eredità peggiore di quella che stiamo ricevendo noi".