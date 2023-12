Nobel per la Letteratura | da destra arriva la candidatura di Mogol Se l’ha vinto Dario Fo…

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 10 dicembre 2023) Qualche anno fa ilper lafu assegnato al “compagno”Fo, poi toccò perfino al cantante Bob Dylan (che manco si degnò di ritirarlo…) e chissà che finalmente non possa toccare anche al grande “poeta” della musica italiana,, che tanti capolavori ha scritto e realizzato con Lucio Battisti. Ci voleva un governo diper far decollare ladel grande autore italiano, al secolo Giulio Repetti, in arte, ai riconoscimenti dell’Accademia di Stoccolma, chiamata a scegliere entro i prossimi dieci mesi. Alcune associazioni e fondazioni culturali, come quella dell’artista Michelangelo Pistoletto, da anni sostenevano ladima con il governo di centrosono ...