Nobel 2023 per la Pace a Narges Mohammadi A Oslo | una sedia vuota

(Di domenica 10 dicembre 2023) L'attivista iraniana si trova attualmente in carcere in Iran. A ritirare il premio sono stati i figli gemelli, Kiana e Ali di 17 anni, che hanno anche letto il messaggio di ringraziamento scritto dalla madre: «In Iran c'è un regime religioso tirannico e misogino»

Nobel per la Pace Mohammadi, 'l'Iran una tirannia misogina'

L'attivista iraniana Narges Mohammadi premiata con ilper la pace e oggi assente a Oslo perché detenuta nella prigione di Evin, a Teheran, ha condannato in un messaggio il "regime religioso tirannico e misogino" dell'Iran.

Iran: Ronzulli, 'Occidente spesso dimentica violazione diritti umani'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - “Il vuoto di quella sedia alla consegna del Nobel per la pace per l’attivista Narges Mohammadi, tuttora detenuta nel carcere di Evin a Teheran, rappresenta il vuoto della d ...