“No Alfonso | io…” Grande Fratello | Mirko esce e Perla reagisce malissimo | il video

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 10 dicembre 2023)2023, cosa è successo dopo l’eliminazione diBrunetti. Non ci può ancora credere, eppure è successo davvero.Brunetti ha perso la sfida al televoto con un 19% di voti, uscendo sconfitto rispetto agli altri concorrenti in gara, ovvero Anita, Sara e. Una puntata densa di colpi di scena che ha visto anche un acceso confronto tra il concorrente eliminato e le due ex,Vatiero e Greta Rossetti. Ma cosa è successo in casa dopo la comunicazione choc su? Per chi se lo fosse perso, ecco ogni dettaglio sulla reazione delle due concorrenti. Cosa è successo dopo l’eliminazione diBrunetti. Ebbene si, il concorrente eliminato dal gioco è stato proprio l’ex Temptation Island.Brunetti ha ...