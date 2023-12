Niente reti allo Stirpe tra Frosinone e Torino

(Di domenica 10 dicembre 2023)(ITALPRESS) – Pareggio abianchetraal termine di una partita intensa ed equilibrata. Ad entrambe le squadre è mancata la giusta cattiveria in area di rigore. Da segnalare il gol annullato a Buongiorno nel finale per fuorigioco. Il primo tempo è equilibrato e giocato su ritmi elevati. Non mancano le proteste e gli episodi di cui discutere: la direzione di gara dell'arbitro Massimi si rivela piuttosto difficoltosa sin dai primi minuti. Tanto nervosismo già al 12? quando i granata protestano per il mancato secondo giad Oyono. Pochi minuti più tardi è ila reclamare per un calcio di rigore, ma il Var scioglie definitivamente i dubbi al 19? ravvisando un fdi Gelli su Ricci ...

