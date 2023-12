Nicolò Martinenghi vince agli Europei | “Primo titolo in un 50 Molti errori | poi la tensione del Var…”

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023)ha conquistato la meda d’oro sui 50 rana2023 di nuoto in vasca corta. L’azzurro ha disputato una gara di assoluto spessore nelle acque di Otopeni (Romania) ed è riuscito a primeggiare con il tempo di 25.66, precedendo l’altro azzurro Simone Cerasuolo (25.83) per una splendida doppietta tricolore davanti al turco Emre Sakci (25.90). Il 24enne ha rimpinguato il proprio palmares, in cui spiccano soprattutto il bronzo sui 100 rana alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’oro ai Mondiali 2022.ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “in un 50, mi mancava (in vasca corta, nel 2022 vinse gliin lunga a Roma, n.d.r.). Ho fatto ...