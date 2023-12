Neurochirurgia | intervento innovativo alle molinette per curare il braccio paralizzato

Leggi su ildenaro

(Di domenica 10 dicembre 2023) Per ripristinare la funzione delsinistro, un ragazzo di 15 anni è stato sottoposto con successo a unchirurgico con una tecnica mai prima utilizzata in Italia, nelladell’ospedaledella Città della salute di Torino. La paralisi era stata causata dall’interruzione completa delle fibre nervose che controllano i movimenti delsinistro, dopo un incidente stradale che gli aveva provocato un grave politrauma con amputazione della mano. Ricostruita la mano a Perugia, la paralisi restava. L’unica soluzione in questi casi è prelevare un tratto di nervo sano e impiantarlo nel plesso brachiale lesionato, che controlla i movimenti del. Il nervo utile è il nervo frenico, che origina a livello delle prime ...