Nessun provvedimento per Varrese | ma Beatrice lo asfalta! clip

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 10 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimilianoa cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Esclusivo!per Massimiliano, maLuzzi lo annichilisce: scopriamo ultime notizie e aggiornamenti.(video) GF,PER MAXLUZZI LO ASFALTA IN STUDIO ()- Nuovo incredibile scontro in studio fra MassimilianoLuzzi. Pubblico basito per la decisione del GF, che ha graziato l’attore, senza mostrare lain ...