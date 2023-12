“Nessun dorma!” | Meloni | occhi lucidi e orgoglio al concerto di Natale del Senato video

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 10 dicembre 2023) Palazzo Madama in piedi per il tenore Vittorio Grigolo, al termine dell’esecuzione del ‘‘, romanza tratta dall’opera lirica Turandot di Giacomo Puccini, durante il tradizionalenatalizio alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e del Presidente del, Ignazio La Russa.per la premier Giorgia, che ha esclamato un “bravissimo” all’indirizzo del tenore. Una mattinata dinazionale, a Palazzo Madama, con le massime autorità italiane e iri schierati al gran completo. Standing ovation per il presidente Mattarella.aldelaccanto a Mattarella e La Russa L’introduzione del presidente del ...