Nella puntata di stasera Yaman vuole togliere di mezzo l' ex amante e invece perde la credibilità davanti a tutta Çukurova 

(Di domenica 10 dicembre 2023) Nuovi colpi di scena a Terra amara. Çukurova, la cittadina immaginaria in cui è ambientata la soap opera turca, è teatro di litigi, scontri e vendette. Lain ondaalle 21.20 su Canale 5 ruota attorno al piano ordito da Demir contro Ümit, ma l’uomo sarà vittima delle sue stesse azioni. Da The Crown 6 a Berlino: 10 serie da nonre a dicembre X ...

Altre News in Rete:

Un professore 2, Damiano Gavino: 'Manuel si metterà in situazioni pericolose"

Mancano ormai solo pochi giorni per la quartadi Un professore 2 che andrà in onda martedì 12 dicembre come sempre in prima serata su Rai1 ... Ma come sono i rapportirealtà tra lui e ...

Grande Fratello, Mirko eliminato nella puntata del 9 dicembre: Sara, Perla, Marco e Vittorio in nomination Fanpage.it

"Amici" 23, le anticipazioni puntata 10 dicembre (spoiler!) Webboh

Energia, PD L’Aquila: “Con fine mercato tutelato e clausole sociali, 117 posti a rischio nel call center Tecnocall”

E stavolta, sono a rischio quasi 2mila posti di lavoro in tutta Italia, 117 nella città dell’Aquila: parliamo degli operatori del call center Tecnocall, che gestiscono le chiamate riferite al mercato ...

Pupazzo di Babbo Natale molesto interrompe la diretta di Domenica In, Mara Venier: “Ti blocco”

Mara Venier si è vista costretta a interrompere l’intervista a Renato Zero per via di un pupazzo di Babbo Natale un po’ molesto ...