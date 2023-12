Nave cinese spara con cannoni ad acqua contro tre navi filippine

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 10 dicembre 2023) Alta tensione trae Cina. Un’imbarcazione filippina, impegnata in una missione di rifornimento, è stata speronata da unadella Guardia costiera. A denunciarlo la Guardia costiera filippina, in quello che è soltanto l’ultimo episodio di questo tipo nell’area contesa del MarMeridionale. Jay Tarriela, portavoce della Guardia costiera per il Mar delleoccidentali, ha dichiarato che unaha ancheto conadtrecoinvolte nella missione di rifornimento, causando “gravi danni al motore” a una delle imbarcazioni.