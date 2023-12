Natale | scatta la caccia ai regali nei mercatini

Leggi su agi

(Di domenica 10 dicembre 2023) AGI - Ventotto milioni di italiani vanno quest'anno adinei tradizionalidiche si moltiplicano nelle piazze italiane e che offrono opportunità di acquistare doni per se stessi e per gli altri da mettere sotto l'albero, con un prepotente ritorno degli acquisti fatti di persona rispetto al boom dell'on line fatto registrare negli anni della pandemia. È quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixè in occasione del weekend di grande shopping didiffusa al Villaggio della Coldiretti a Napoli in piazza Municipio, dove è stato allestito il primo salone dei cesti natalizi con specialità a km 0 da tutte le regioni. Dopo la "sbornia" di acquisti sul web che ha caratterizzato gli ultimi anni sotto l'influsso delle misure restrittive per la pandemia e della necessità di ...