Napoli | si cerca il rinforzo in difesa | nel mirino Guehi | Hancko e altri 3 centrali

Leggi su napolipiu

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ilrinforzigennaio: neldel club di De Laurentiis ci sono i difensori:, Kilman, Boateng e Tapsoba. Ilè alla ridi rinforzi per il reparto arretrato in vista del mercato di gennaio. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, laè considerata il punto debole della squadra di Mazzarri e per questo il club sta sondando diversi profili. Non sono previsti interventi sulle fasce, dove presto torneranno disponibili Mario Rui e Mathias Olivera. Per la zona centrale, invece, è stato proposto Marc, giovane difensore inglese del Crystal Palace. Nella lista del direttore sportivo Meluso ci sono però anche il capitano del Wolverhampton Max Kilman, il ...