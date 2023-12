Napoli | Kvaratskhelia solo in palestra e Cajuste a parte | il report dell’allenamento

(Di domenica 10 dicembre 2023), ildegli azzurri di oggi 10 dicembre: la situazione sugli infortunati e nonIl, con un comunicato ufficiale, ha fatto il punto della situazione sulla rosa dopo l’allenamento odierno. IL COMUNICATO – Ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Braga in programma martedì allo Stadio Maradona per la sesta giornata di Champions League (ore 21). La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento, torello e lavoro tattico. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che sono stati impegnati rispettivamente in lavoro aerobico e serie di partitine. Gollini si è allenato in gruppo.ha lavorato in ...

Altre News in Rete:

Napoli, Kvaratskhelia flop: ecco perché non è più il giocatore dell'anno scorso - Top News

...contro la Juventus si è distinto in maniera negativa nelun giocatore che ha rappresentato uno dei migliori investimenti mai fatti dalla gestione De Laurentiis, ovvero Khvicha. ...

Napoli-Braga, Gollini recupera, ma si ferma Kvaratskhelia ilmattino.it

Napoli, Kvaratskhelia influenzato: solo lavoro in palestra. Personalizzato per Cajuste TUTTO mercato WEB

Champions League - Napoli-Braga: Kvara non si allena per precauzione (febbre), Zanoli al posto di Natan in difesa

CHAMPIONS LEAGUE - Kvicha Kvaratskhelia è in dubbio per la sfida contro il Braga, in cui il Napoli di Mazzarri andrà a caccia di quel punto che gli manca per qu ...

Napoli, De Laurentiis punta Massara per la rifondazione

Napoli, De Laurentiis vuole Frederic Massara come nuovo ds per rilancio club: piace profilo ex Milan per avviare rifondazione.