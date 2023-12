Napoli | Kvaratskhelia assente in campo per influenza | al lavoro in palestra

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ilè tornato ad allenarsi in vista della partita contro il Braga in programma il prossimo martedì. Il match di Champions League sarà fondamentale per il passaggio del turno. Oggi, al centro sportivo degli azzurri, mancava all’appello, inper un leggero statole. Mario Rui e Cajuste invece hanno svolto un allenamento personalizzato. SportFace.

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center in vista della sfida di martedì di Champions League con lo Sporting Braga.

